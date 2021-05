Marginación a los medios en euskara

332 personas hemos firmado pidiendo al Ayuntamiento de Pamplona que no discrimine a los medios en euskara del reparto de publicidad institucional. Esto es, que no discrimine a la población vascohablante de Iruñea.El Ayuntamiento de Pamplona, desde el año 2020, ha excluido de la publicidad institucional a los medios en euskara por no alcanzar el 10% de la audiencia total. Teniendo en cuenta que, según la encuesta sociolingüística de 2016, las personas que hablan y escriben en euskara son el 10,5% en Pamplona, resulta casi imposible cumplir dicho requisito.En febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Navarra dictó que no era ilegal proceder de ese modo. No es algo nuevo que leyes y juezas y jueces (en este caso, vocales del TAN) no protejan el euskara ni a las y los euskaldunes, pero eso no justifica el empeño de este Ayuntamiento en actuar en contra del euskara. Las personas vascohablantes de Pamplona también tenemos derecho a recibir la información de la publicidad institucional en euskara, en los medios euskaldunes.