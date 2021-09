Puntualizaciones de Anfas a una noticia

El pasado viernes 10 de septiembre, DIARIO DE NOTICIAS publicaba una información sobre la influencia del alcohol como una de las causas principales de la discapacidad intelectual con el siguiente titular: "Vinculan el alcohol en el embarazo con la discapacidad intelectual".Desde Anfas y Tasubinsa mostramos nuestro más absoluto rechazo a este titular porque consideramos que es totalmente parcial y estigmatiza a las madres de nuestras personas con discapacidad intelectual. Que, como indica el artículo, la sociedad científica Socidrogalcohol afirme que el consumo de alcohol en el embarazo es la primera causa de la discapacidad intelectual en Occidente es totalmente falso y no se ajusta a la realidad. El Síndrome del Alcoholismo Fetal provoca daño cerebral y problemas en el desarrollo, pero la discapacidad intelectual también tiene muchas otras causas: trastornos genéticos, trastornos cromosómicos, causas biológicas, orgánicas y ambientales (aquí es donde entraría el alcoholismo). Y no todas estas causas se dan durante el embarazo, también pueden producirse tras el nacimiento.Por favor, antes de hacerse eco de un estudio, deberían contrastar datos y pararse a pensar en cómo va a influir en determinados colectivos, ya de por sí, bastante vulnerables y castigados. Y por supuesto, mucho cuidado con los titulares generalistas que no se corresponden con la verdad.

El autor es Presidente de Anfas y Tasubinsa