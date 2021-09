Me gustaría que alguien me aclarara qué significa esta frase, la cultura del odio. Ya comprendo que tengo 88 años y no estoy en condiciones de entender realmente este concepto, mis facultades se han convertido en dificultades. Para mí, juntar estas dos palabras se me hace tan absurdo como querer mezclar agua y aceite. No puede haber cultura en el odio, que conste en acta. El que odia de forma permanente acaba siendo víctima de sí mismo. Su presencia acaba provocando el rechazo de los suyos, y por supuesto resulta también molesto a la ciudadanía en general. Me da mucha pena el número de suicidios que se producen. Según la prensa cada año va en aumento. No cabe duda de que la situación actual de pandemia no hace más que joder la manta. Donde haya guerra que haya paz, y donde haya odio que haya amor. Oh padre nuestro... Esta oración final la leíamos en la catequesis de los PP. Paúles. No estaría de más que mi amigo Félix Monreal, subdirector de DIARIO DE NOTICIAS y periodista de muchos quilates, ofreciera su opinión. Mi oración por la mañana consiste en la lectura del DIARIO DE NOTICIAS, periódico cada vez más extenso en tamaño y en calidad donde la verdad siempre está en mayúsculas.Vencido de tanto hacer frente al mar y a su oleaje, aquí rindió su viaje la barquilla de Martínez Alegría.