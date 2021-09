Como vecino de lazona más antiguade la Rochapea...

Como vecino de la zona comprendida entre los corrales del gas, Joaquín Beunza y Bernardino Tirapu (con todas sus calles correspondientes por nombre al valle del Roncal), por curiosidad una pregunta como vecino de este ilustre barrio de la Rochapea que siempre me hago. ¿En alguno de estos pueblos del valle del Roncal existe alguna calle con el nombre de este tan querido e ilustre barrio de Pamplona-Iruña? Ahí lo dejo...Pero a lo que quiero referirme es a las obras de saneamiento de fecales, conducción de aguas y alumbrado, necesarias y apropiadas para el normal funcionamiento de este barrio teniendo en cuenta el aumento de viviendas y vecinos en el barrio.Considero que la organización y trabajos realizados con esta obra (siendo responsabilidad del que corresponda) no ha estado a la altura que este barrio y los vecinos y comerciantes merecemos, y al que como contribuyentes del Ayuntamiento de Pamplona nos corresponde. Considero que tanto vecinos como comerciantes merecen un 10 por su paciencia y respeto ante tan mala organización de la obra.Empezó allá por febrero, cerca del río, y hoy, finales de septiembre, siguen sin terminar. Mucho ruido, polvo, maquinaria, escombro... Pero sobre todo, como vecino, considero que las fases de organización de los trabajos han dejado mucho que desear y muchas molestias tanto con el acceso como con los cortes de calles, agua y luz, repercutiendo en el buen funcionamiento de los comerciantes y comodidad de los vecinos y demás usuarios.Hoy existen unos protocolos de seguridad e higiene en el trabajo tanto para el manejo de maquinarias de corte (que con agua emiten menos polvo) y que, por lo visto, en esta obra desconocen. Deja mucho que desear de los responsables directos de la obra el seguimiento de todas las normas de seguridad, así como el cumplimiento de estas normas y finalización de la obra.Después del asfaltado, en medio de la confluencia de las calles Joaquín Beunza, travesía Río Arga y C/ Sarriés ha quedado cada vez que llueve un hermoso charco (esperemos que no se quede como chiste del final de la historia de esta obra).