Situación actual

A nivel mundial, la película sería La guerra de los mundos pues el panorama internacional no está para menos. A nivel nacional, la película sería Qué verde era mi Valle. Y si recordamos nuestra juventud, el título sería: Los mejores años de nuestra vida. Y es que la vida misma es una película, cómica, de acción, o un thriller, recordando con nostalgia las musicales, y las románticas, que apenas se dan ahora, y es que, como se dice, el horno no está para bollos. Para tranquilizarnos, nos están explicando hasta la saciedad lo del precio de la luz, y creo que ni ellos mismos se aclaran, porque, ¿sabe alguien analizar la factura de la luz? Porque esto queda para los superdotados. De los carburantes, cada vez más elevados, no nos explican nada, menos mal que el salario mínimo van a aumentarlo 15 euros, ni para pipas, vamos. Un buen amigo que ya se fue hace años decía que la vida era una mierda, y además te mueres, y yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho hoy?