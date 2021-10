Papá, ¿vamos en bici?

Kaixo papá, ¿qué tal estás? Espero que bien. Ya han pasado 12 años desde que nos dejaste y te echamos mucho de menos. ¿Te acuerdas cuando íbamos en bici? Muchas veces íbamos a Zubiri y allí almorzábamos. ¡Ahora no llego! Una vez nos encontramos con Miguel Induráin y nos pidió que le dejáramos la bomba para hinchar las ruedas. ¡Quién lo iba a decir! Me acuerdo que le dijiste: "Con esa bici, cualquiera gana el Tour de Francia". Y él contestó señalándose en las piernas: "Si no le das fuerte, no hay bici que valga", y en cuatro pedaladas se perdió en el horizonte. ¿Recuerdas cuando ibas con Patxi a Zarautz en bicicleta? ¡Desde la Txantrea hasta Zarautz! ¡Había que llegar! Un año te caíste pero no le cogiste miedo y fuiste más veces. ¡Como debe ser! También íbamos a Lizaso. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora yo suelo ir a Iroz y a Sorauren. A ver si algún día hago una excursión allá arriba y te saludo. Bueno papá, recibe un abrazo muy fuerte de toda tu familia y un beso muy grande. Tus nietos Mikel y Jon ya van creciendo y Martín le va a quitar el puesto al gran Pablo Sarasate. ¡Ya lo verás! Agur papá! Besarkada haundi bat!