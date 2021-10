Elizondo: 40 años y después, esto

Este pasado viernes, Elizondo, con cerca de 3.500 habitantes y localidad central de la Zona Básica que engloba Baztan, Urdazubi/Urdax y Zugarramurdi, permaneció todo el día sin médico. Parece que de los tres de Atención Primaria, uno y medio de Pediatría (no sé cómo se parten, quizás como se dice que hizo Salomón) y cuatro enfermeras que le corresponden, uno de los primeros se debe desplazar periódicamente a Urdazubi/Urdax con objeto de cubrir una ausencia también allí existente; o sea, desnudar un santo para vestir otro, una cosa bastante incomprensible. El caso es que hace 40 años, en el centro de salud teníamos de forma permanente y puntual al inolvidable Eusebio Urrutia, el "médico de Elizondo", sin faltar un solo día, siempre disponible, incluidos festivos. Y además nos hacían correctas radiografías con un vetusto aparato de rayos X, y, al contrario que ahora, sin necesidad de desplazarnos un metro. No sé, no entiendo el motivo por el que se dan estas lamentables situaciones, conozco las delicadas y agobiantes jornadas que cada dos por tres, o diariamente, está soportando con ejemplar profesionalidad la plantilla del centro y me parece injusto en absoluto. Solo me cabe pensar y decir que "cuarenta años y después, esto". Y me disgusta.