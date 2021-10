Refena y las cadenasde Zunzarren

Como decían en Pretty Woman: "¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso?". Las tres diría yo. No solo por el más de un millón de euros que reclaman de nuestros impuestos sino por poner cadenas en el recinto donde nos hacían las PCR porque Gobierno de Navarra no les hacía caso a un pago del que no tenían contrato. Pues bien, como extrabajadora suya, yo les pido que arreglen una declaración y pago de la cotización a la Seguridad Social de 22 días de vacaciones y ni me contestan. Y no son ni 400 euros. Pensé que había sido un gazapo. Se me pasó el plazo para reclamar porque ni lo miré de lo confiada que estaba en que no actuarían de una forma tan mugre. Contábamos en Refena con un asesor laboralista de cierto prestigio, llegó a ser presidente del Colegio de Graduados Sociales, y no me cuestioné que no hubiera hecho las cosas correctamente. Ni 400 euros (aquí pondría un emoji de lástima porque no me explico para qué necesitaba el grupo Zunzarren 400 euros de mi dinero debidamente acreditado con un finiquito y el certificado para el SEPE).No tengo pantalla luminosa como la suya y por eso vengo aquí a sugerir que alguien o alguienes les demore el pago en esa cuantía para que noten que todos los ni 400 euros propios son importantes y que los tiene que declarar y pagar. Seguiré informando.