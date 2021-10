Gracias por cuidar a nuestra madre

El 15 de octubre, Consuelo, nuestra madre, falleció en la Residencia San Jerónimo de Estella-Lizarra. De ella aprendimos que es de bien nacidos ser agradecidos y pensamos que es difícil poder devolver en parte todo lo recibido, un regalo material no conseguiría plasmar nuestra gratitud. Hemos decidido que el mejor regalo que podemos hacer es este reconocimiento público del buen hacer de todos y cada uno de los trabajadores que componen la bonita plantilla de esta residencia. Desde el primero hasta el último son maravillosos, estas son las palabras que de manera continua nos regalaba los oídos nuestra madre. Ha sido tanto lo que mi madre recibió en esta última etapa de su vida dentro de "su casa", así describía nuestra madre la residencia, que no hay espacio suficiente en esta carta para contarlo. Cuidados, respeto, mucho cariño, amigas, muchas actividades que nunca creímos que nuestra madre fuera capaz de disfrutar y muchos detalles que quedan en nuestra memoria para siempre.Muchas gracias a todas las personas que formasteis parte de nuestra familia. Nombrarlas a todas no es imposible pero con un nombre describimos a todas, David, su David, nuestro David, luchando con su Goliat. Muchas gracias por todo, por tanto. Eternamente agradecidas. Siempre en nuestros corazones.