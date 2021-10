El Tribunal Administrativo de Navarra y el euskera

Hemos venido al Tribunal Administrativo de Navarra a realizar tres denuncias:1.- La placa del Tribunal Administrativo de Navarra lleva años rotulada únicamente en castellano. Solicitamos que también se rotule en euskera, y mientras tanto lo hemos colocado de manera provisional bilingüe en el formato establecido normativamente.2.- La Ley Foral 18/1986, del Euskera, establece que los ayuntamientos de la zona mixta pueden crear plazas bilingües. Así lo afirma el artículo 17:"Capítulo III. Del uso en la zona mixtaArtículo 17. Todos los ciudadanos tienen derecho a usar tanto el euskera como el castellano para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra.Para garantizar el ejercicio de este derecho dichas Administraciones podrán:a) Especificar en la oferta pública de empleo de cada año las plazas para acceder a las cuales sea preceptivo el conocimiento del euskera.b) Valorar como mérito el conocimiento del euskera en las convocatorias para el acceso a las demás plazas".La Ley es muy clara; por lo tanto, el Tribunal Administrativo de Navarra está actuando contra ella: está impidiendo que ayuntamientos de la zona mixta puedan crear plazas bilingües o pueda valorar el euskera como mérito. Recientemente lo hizo con el Ayuntamiento de Zizur Mayor.3.- El Tribunal Administrativo de Navarra actúa de manera diferente con las sociedades públicas si el euskera está de por medio.En 2020 Administrazioan Euskaraz Taldea denunció que una sociedad pública del Ayuntamiento de Pamplona no cumplía la Ordenanza del Euskera, y el Tribunal Administrativo de Navarra respondió el 10 de marzo de 2020, en la Resolución nº 569, que no tenía competencia sobre las sociedades públicas. Empleó seis páginas para justificarlo.En cambio, en 2021, Navarra Suma denunció que la sociedad pública Berrikilan de Berriozar discriminaba a las personas que no sabían euskera, y el Tribunal Administrativo de Navarra les dio la razón el 30 de junio de 2021, en la Resolución nº 1118. Y en ambos casos, de 3 vocales 2 eran los mismos: Gabriel Casajús y Raúl Antonio Cruzado. ¿Qué sucede? ¿Tienen problemas de memoria?Este trato al euskera es injusto. Pedimos al Tribunal Administrativo de Navarra que cese en sus actuaciones en contra del euskera.

*Administrazioan Euskaraz Taldea