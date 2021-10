El absurdo de Halloween

Ya hemos comenzado a ver y a escuchar anuncios sobre la pseudo celebración de Halloween que viene importada desde EEUU con el impulso de su imperialista y capitalista industria cinematográfica y multinacional. Lo más grave es que aquí, en nuestra Tierra, algunos colectivos populares, colegios, centros vecinales y apymas también la fomenten y organicen. Creo humildemente que es por una falta grande de discernimiento y conocimiento etnográfico de nuestra cultura y tradiciones seculares. Además de que ya muchas personas están completamente imbuidas por el espíritu consumista de esta sociedad gaseosa aunque luego se definan como progresistas. Una aberración grande que cada año me abochorna más. Dejamos lo nuestro y nos abrazamos a un engendro yankee.Los pueblos celtíberos y vascones estaban íntimamente unidos a los ciclos naturales y cosmológicos. Tenían un sentido trascendental, veneraban a sus antepasados y pedían a Ama Lurra (Madre Tierra) que les siguiera dando alimentos, luz y calor. En estas fechas del otoño celebraban rituales y fiestas para conmemorar todo esto. De aquí surgen las preciosas tradiciones de nuestros pueblos: puska biltzak (cuestaciones), iholdanukak (cencerros), Iñahuteriak (carnavales), Olentzero... Tradiciones que después se enriquecieron con la influencia de la reforma cristiana gregoriana. Eminencias de la historia y etnografía como Azkue, Barandiarán, Jimeno Jurio, en nuestra Tierra, lo recogieron aquí, y el gran escritor Gustavo Adolfo Bécquer plasmó a su vez en Rimas y Leyendas las costumbres de otros pueblos peninsulares. Especializados trabajos y lecturas que convendría divulgar para no fomentar porquerías como el infame Halloween. Por cierto, lo que llegó a EEUU desde Irlanda fue totalmente manipulado por el capitalismo y el marketing yankee creando, nunca mejor dicho, un monstruo llamado Halloween.En fin, cómo va cambiando todo y qué sarta de basuras les estamos inculcando a la infancia que son el futuro.Luego no se les hablará a la chavalería sanamente de la muerte ni se les llevará a los tanatorios o cementerios para que no se traumen, pero en esta fecha se les llenará la cabeza de engendros demoníacos. En fin, Mikel gurea, zaindu, gorde Euskal Herria!!