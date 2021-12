Se conocieron en esa incierta e ingrata labor de preparar unas oposiciones, según se decía de colaboración con los tribunales en la administración de justicia. Época en la que la calefacción del Palacio donde volvieron a coincidir años más tarde se abastecía de carbón, las herramientas principales se limitaban básicamente a la máquina –manual– de escribir con su, siempre acompañado papel de copia –papel carbón–, los manuales legislativos se compartían en muchas ocasiones, el papel de las actuaciones era timbrado en una administración aún no gratuita. En aquellas cenas y posterior partida de mus, en el sitio que fue el lugar, a modo de campamento base, mientras sonaba entre otras, hilo de seda, disfrutaban de largas veladas y de ver crecer a la nueva generación que todos habían decidido y logrado crear, mientras los niños se entretenían inspeccionando una y otra vez la casa rústica que comenzaron a descubrir, incluyendo todo tipo de objeto que nunca antes habían visto. No faltaron excursiones fuera del campamento base, mayormente en época estival para degustar, lo mismo un calderete bajo la responsabilidad del miembro decano del grupo como una menestra de verduras después de haber recolectado entre todos sus ingredientes en la propia finca del benjamín.Todos ellos menos uno dejaron, no mucho tiempo atrás, el servicio para el que se habían preparado, no usaban el papel carbón, ni la máquina de escribir y tanto los manuales legales como las propias actuaciones que conlleva un procedimiento documentado, se almacenan, dicen mediante ICloud Drive "una nube". El próximo día 10 de enero se unirá al grupo de jubilados, escuchando una vez más: "cerca de las estrellas" y "embustero y bailarín" el último pekenike.