Un mensaje optimista

Solo desear a todos unas buenas fiestas y un 2022 en el que seamos capaces de hacer lo posible para quitarnos de encima esta miserable lacra que amenaza nuestras vidas. Y no me refiero al covid-19, que es una pandemia más y a la que el ser humano acabará venciendo como a tantas anteriores de su historia. Estoy pensando en esa pléyade de políticos impresentables, trepas, incompetentes, mentirosos y ladrones. Parásitos que se han ido colando en nuestras vidas al amparo de una corrompida democracia que les permite controlar el poder judicial y con los que el voto no sirve para nada, pues si no están los unos, están los otros, harina todos del mismo costal. Una nueva aristocracia impune, que se ha desarrollado de la mano del capitalismo liberal, en casi todos los países del mundo y que amenaza de manera criminal, muy seriamente, la evolución del futuro de la humanidad. Alguien dijo que a veces para seguir adelante es necesario volver a empezar de cero. Mucha suerte a todos.