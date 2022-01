Rojos a la cuneta: "con la pistola de juguete que os habéis dejado en la sede de IUN aún me estoy descojonando"

Soy uno de esos rojos que queréis mandar a la cuneta, según escribís en una pared de la sede de IUN de Estella.Yo también le grito un ¡viva! a una España democrática, federal y republicana (cuando lo decida la mayoría). Una pena, esa no es vuestra España. Lo mismo que vuestra España fascista no es mi España. La próxima vez le pedís al abuelo que os deje la pistola de verdad, descargada por supuesto, que solo es para impresionar, porque con la de juguete que os habéis dejado en la sede de IUN aún me estoy descojonando.