Las Casas de los Camineros de Tudela

Hace unos días leí que Nasuvinsa iba a iniciar la rehabilitación de cuatro viviendas de las Casas de Camineros en la localidad de Oronoz Mugaire. Dicha reforma posibilitaba la rehabilitación de cinco pisos destinados al programa del Fondo Foral de Vivienda Social para atender a personas en situación de exclusión social. Buena idea, buen fin ante las necesidades que Navarra tiene en este sentido. No sé cuáles son los problemas o los inconvenientes que las casas de los camineros ubicadas en el parque de bomberos de Tudela tienen para su rehabilitación y conversión en pisos útiles y así dar en parte respuesta a las necesidades y derechos de la ciudadanía tudelana, como lo es el acceso a una vivienda digna para sectores de la población especialmente vulnerables. Si reforzamos la función social de la vivienda como factor de cohesión social, de solidaridad y de igualdad de oportunidades, algo habremos conseguido de suma importancia.Con los muchos años que llevan estas Casas de Camineros deshabitadas, la situación no puede ser peor para el deterioro de la mismas y, desde mi humilde opinión, de no ser que haya causas de fuerza mayor, estamos perdiendo una buena oportunidad para Tudela y su ciudadanía.¿No sería bueno que de una vez por todas que se acometiera un proyecto para la rehabilitación de estas casas y que el Gobierno de Navarra pudiera ofertarlas para bien de personas jóvenes, inmigrantes, etcétera?

Foro de Opinión de Tudela-Tuterako Iritzi Forua