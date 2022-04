Tasas para obras menores en Barañáin

En el Ayuntamiento de Barañáin, cuando usted quiere, como es mi caso, cambiar la bañera por ducha y hacerlo todo legal, va al Ayuntamiento y le dicen que tiene que pagar una tasa fija de cerca de 200 euros (da igual lo que hagas, cambiar una ducha o cambiar toda la casa y tirar paredes) y luego tiene que pagar el 5 % de la base imponible del presupuesto. Eso es un saqueo porque en el Ayuntamiento de Pamplona no ocurre lo mismo. No me extraña que con estas tasas la gente haga las cosas sin pedir licencias.