Estabilización de plazas, baremo y funcionarios

Soy un funcionario con 20 años de antigüedad en el Gobierno de Navarra, con la última oposición convocada de ingeniero agrónomo aprobada pero sin obtener plaza y con casi 5 años trabajando como ingeniero agrónomo en la situación de servicios especiales para la formación.Si cuando aprobé la oposición de ingeniero agrónomo en 2018 (5 plazas), por una situación excepcional se hubieran ampliado las plazas iniciales a cubrir a 11 plazas, nadie hubiera discutido que los 6 aprobados sin plaza éramos las personas que objetivamente teníamos mayor mérito y capacidad para cubrir esas plazas.Sin embargo, el Decreto-Ley Foral 2/2022 que regula los concurso y concurso-oposición para estabilizar plazas (no personas) en la Administración Pública, prima sobremanera la antigüedad en un puesto de trabajo y valora con sólo 14 puntos sobre 100 el haber aprobado una oposición de convocatorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009.Las personas que hemos aprobado una oposición vemos que contratados temporales con mucha antigüedad nos adelantan en puntuación, lo cual no creo que sea objetivo, ya que el aprobar una oposición se tendría que valorar con más puntos en la estabilización de plazas por dos razones: una, objetivamente en el caso de ingeniero agrónomo, el aprobar una oposición con un 5 sobre 10 en tres exámenes eliminatorios sobre un temario de 101 temas (BON nº126 de 2017) supone mayor mérito y capacidad que el aprobar un examen con un 3 sobre 10 sobre un temario de 16 temas que es lo que se exige para contratados temporales (BON nº55 de 2012) y dos, si durante años se ha utilizado una oposición para acceder a la función pública, ¿por qué ahora ésta no se valora como es debido?Por si todo esto fuera poco, el Decreto-Ley Foral mencionado no permite el derecho al turno de promoción interna de los funcionarios, el cual se aplicaba hasta ahora en todos los concursos y concursos-oposiciones a pesar de que es compatible según el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, ley estatal de la que deriva el Decreto-Ley Foral.En esta estabilización de plazas se está primando a las personas contratadas con muchos años de antigüedad en detrimento del personal funcionario y de personas que han aprobado una oposición recientemente.En mi opinión, todo esto tiene una intencionalidad clara, conseguir que las plazas ocupadas por personal contratado durante muchos años se ocupen finalmente por este mismo personal para así ahorrarse las indemnizaciones, objetivo económico loable sino fuera porque de esta forma no se está primando el acceso a la Función Pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, ni se respeta el derecho a la promoción interna del funcionario público.