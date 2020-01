Dejadez máxima

Punto 3: La puerta siempre debe estar cerrada (?) Punto 6: Respeta la instalación y contribuye a su buen estado y limpieza. Son dos de los avisos que se pueden leer en el cartel que el Ayuntamiento de Burlada tiene puesto en la zona de esparcimiento canino que hay al otro lado del puente viejo de Burlada, ya bajo la ripa de Beloso, en la última zona que es Burlada aunque se haya cruzado el Arga, justo debajo del campo del fútbol. A la derecha, tras pasar el puente viejo, hay un mini camino asfaltado y una zona verde de unos 2.500 metros cuadrados que ha sido rodeada con vallas para que los perros puedan correr y disfrutar libremente y sus dueñas y dueños tener la tranquilidad de que sus animales se desfogan sin resultar un inconveniente para nadie. Hay una puerta que siempre permanece cerrada precisamente para que ningún perro pueda salirse. El 13 de diciembre, como recordarán, el Arga se desbordó en Huarte, Villava, Burlada y Pamplona y dejó bastantes problemas en ambas orillas. Una de las afecciones fue la de arrancar y mover varios de los tramos de valla que forman el perímetro de esta zona de esparcimiento canino que les he comentado, tramos de valla en forma de red de unos 3 metros de largo, siete de los cuales fueron arrancados. Un mes después de aquello, el Ayuntamiento de Burlada no ha debido de tener tiempo aún para enviar allá a quien tenga que enviar para que cierren de nuevo el perímetro y limpien la zona (las vallas que siguen en pie están llenas de hojas y maleza). Hay un par de vallas en la orilla del río, metidas en él, que casi se pueden coger a mano. Basura institucional abandonada en el cauce de un río por pura dejadez, abulia o no sé ya qué clase de problema, mientras el perímetro de esparcimiento de los perros lleva esos 32 días abierto e inseguro. Eso sí, punto 6: Respeta la instalación y contribuye a su buen estado y limpieza.