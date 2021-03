Hay que ver El Último Vals, al menos una vez al año. The Band, Muddy Waters, Van Morrison, Bob Dylan, Clapton, Neil Young, Doctor John, Joni Mitchell... Filmados por Scorsese en los 70 en el concierto de despedida de The Band, La Banda, el grupo que acompañó a Dylan en 1966 y en 1974 y que labró su propia carrera en solitario. En un momento, su bajista y vocalista, el maravilloso Rick Danko, recuerda uno de sus primeros conciertos: estábamos en aquel bar y comenzamos a tocar. Había tres personas en el público. Y empezaron a pelearse. ¡Eran tres! Me recuerda tanto a Ciudadanos... En Navarra ahora hay pelea ahí. Ha dejado el partido la que fuera una de sus caras fuertes antes de las elecciones y su casi número 2: Ruth Goñi. A la que Navarra Suma dio plaza preferente en su lista al Senado en 2019 junto a Salanueva (PPN) y Catalán (UPN). Salieron elegidos los tres, porque salvo casos extrañísimos al Senado se suele votar en bloque a los tres que presenta cada partido y pocas personas cogen uno de aquí, otro de allá y otro de acuyá o dos y uno. Goñi es senadora porque era de Ciudadanos y porque Ciudadanos entró en Navarra Suma. Ahora Goñi dice que deja Ciudadanos pero no el acta de senadora porque ella defiende el Ciudadanos al que votó la gente y dice que este de ahora no es ese. Es curioso: algunas personas saben por qué vota a su partido la gente y al mismo tiempo creen fehacientemente que ellas encarnan al 100% esas virtudes, ideas y maneras de funcionar por las que los ciudadanos pusieron una x al lado de su nombre, que al 99% es una x al lado de una sigla. Pues ahora andan así en Ciudadanos, aunque ya tuvieron lío con la Asamblea de Pamplona hace poco porque desde Madrid impusieron readmitir a la lista de Pérez Nievas frente a la que presentaba la corriente de Ruth Goñi. Vamos, que andan a hostia limpia en los medios el uno frente a la otra y viceversa. The Band.