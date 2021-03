Ustedes todos no lo sabrán, porque algunos tendrán una vida sana y unas costumbres firmes y arraigadas que les alejan de las redes sociales, pero los que no tenemos rumbo o lo tenemos torcido y caemos en las redes sociales nos hemos percatado últimamente de que hay personas que no cumplen los años: dan vueltas al sol. Esto dicen: hoy ya son 32 vueltas al Sol, gracias a –póngase X– por su amor. ¿Tú, vueltas al Sol, pedazo de cabrón? ¡Pero si vas al centro en coche y vives a 10 minutos andando! Al margen, claro, de que dar la vuelta al sol –vivas donde vivas, incluidas las afueras– son 930 millones de kilómetros y tú en un año, si no fuese porque es la Tierra la que se mueve por ti, so vago, como mucho como mucho y poniéndome espléndido harías 1.000 kilómetros, la mayoría los metros que haces yendo de la barra del bar al baño y vuelta. Si la Tierra se estuviese quieta, por tanto, te costaría 930.000 años dar la vuelta al Sol. Así que menos lobos, calzonazos. Además de la parte hortera que tiene esto de no llamar a las cosas por lo que son: años. Vueltas al Sol€ Anda que no. Por no hablar de que cuando una expresión ya la usan 10 deja de tener el posible gracejo inicial de que la use uno solo, pero, bueno, oye, que estamos muchos dando vueltas al Sol y tiene que haber para todo. Miren sino el periodismo deportivo: antes se decía está en forma, está como un tiro, está como una moto, está que se sale, está imparable, está como un puto misil tierra aire. Ahora se dice está de dulce. ¿Se puede ser más jodidamente ñoño? No, no se puede, pero a este estado de las cosas se ha llegado y con esto hay que vivir, con gente que cumple vueltas al sol estando de dulce y encimando al delantero. En Neptuno estas circunstancias no tienen. Como está a tomar por culo, dar la vuelta al sol les cuesta 174 años, así que la gente es normal y cuenta su edad en años. Marcianos, pero normales.