el nombre te marca de por vida. Alguien te lo puso sin previo aviso y cargarás con él hasta que la muerte te lo borre. Sí, te lo puedes cambiar, pero entonces no tendrías un nombre tendrías un sobrenombre. Otra cosa es que digas que no quieres saber nada de nombres ni vocativos y que de ahora en adelante usarás solo lemas, para cambiar cada vez que quieras engañar a alguien. O llegado el caso a todo un país. Es lo que le pasa al PP. Que tiene nombre pero le gustan más los lemas. Por ejemplo, en 1986, cuando todavía se llamaba Alianza Popular y sus filas estaban llenas de jerarcas golpistas, usaron "Esto tiene arreglo", un lema que se le ocurrió a un electricista que llamaron para arreglar varios enchufes en la sede de Génova y acabó de vocal de no sé qué Comité. "La ilusión que nos une" fue otro lema surgido tras unos ejercicios espirituales de la Junta Directiva nacional del PP en el Valle de los Caídos y "Creciendo juntos" otro que compitió con "Bésame mucho" que se descartó por libertino. "Creciendo juntos" se acortó un poco ya que inicialmente pensaron añadirle "educando en familia" pero alguien con más vergüenza que cabeza dijo que aquello sonaba a anuncio de colegio del OPUS. El último lema que se les ha ocurrido a los peperos tras los idus de marzo es "Lo haremos bien". No sé, no sé. En 2019 ya lo eligieron, el mismo, en las autonómicas de Baleares y la cagaron bien. Además, este lema se lo han robado a Miriam Rodríguez, una cantante muy cursi pero que merece todos mis respetos y que en su canción "Lo haremos bien" ya dice: "No puede ser, tan difícil/ no puede ser imposible/ . Pues claro que no gentes del PP. Lo haréis mejor, mucho mejor; siempre se puede mejorar el engaño, la malversación, la corrupción, las traiciones, el soborno, el fraude e incluso llegado el caso el parricidio. Y además sin que os pillen. ¿Porque de eso se trata, no?