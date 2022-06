Esquimales en el Parlamento

Quizás sean ganas de acabar el curso dando un portazo. El caso es que Navarra Suma no se ha sumado al resto de partidos para tramitar la ley de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica de Navarra. Y se ha negado clonando a VOX en su argumentario. Cierto que Navarra Suma no está en contra de reconocer a las víctimas, pero le cuesta legislar para reparar esa violencia. Por defectos de forma, dicen. Más bien se trataría de no entrar en conflicto con la cúpula eclesial.

Lo digo porque Iriarte, portavoz de Navarra Suma, se lió defendiendo el no a la hora de apoyar esta ley. Dijo que habría que abrir la ley a "todas las víctimas" y no quedarse únicamente en las de la Iglesia. Me suena. ¿No se parece el argumentario a cómo Vox niega el tratamiento específico de la violencia machista y la confunde interesadamente con la doméstica, la que –dice- se da en el ámbito intrafamiliar y por tanto reclaman una ley que proteja a todos por igual? ¿No se parece a lo que Feijó dijo cuando dijo que si un padre mata a sus hijos "por un problema" con su pareja, "no es violencia machista"?

Pero Iriarte quería convencer. Y se fue a Canadá en busca de argumentos. Según un informe de 2018, dijo, entre los esquimales Inuit el abuso infantil era terrorífico, pero por tradición cultural se ha ocultado. ¿Tendría sentido hacer una ley que sólo reconociera los abusos sobre los niños y niñas inuit? Se preguntaba Iriarte. Pues no, dijo, porque eso sería estigmatizar a la comunidad.

En 2015 la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá denunció el abuso compulsivo durante años de miles de niños inuit en los internados de la Iglesia Católica. Al menos 4000 murieron por malnutrición. El Primer Ministro Trudeau exigió a la Iglesia en Canadá a "asumir responsabilidad". Ahí te quiero ver Iriarte. Sin retórica exculpatoria.