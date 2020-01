No les cierres puertas

Desde el día 3 al 7 de febrero estará abierto el plazo de prematriculación para las niñas y niños que este año cumplen tres años

Estas familias ya tendrán muy claro qué es lo que van a hacer, por supuesto, pero aun y todo quería invitarles a que piensen bien en qué modelo lingüístico van a apuntar a sus retoños porque la verdad es que hoy en día, y tal y como están las cosas, en Navarra si no sabes euskera no pasa nada? pero si sabes euskera pasan muchas cosas, y más que pasarán en el futuro, teniendo en cuenta que en pocos años uno de cada tres navarros va a hablar esta lengua. Pasa, por ejemplo, que los que se manejen en nuestros dos idiomas podrán tener más amigas y amigos y más posibilidades de relacionarse con toda la gente de su entorno cercano. Pasa que van a tener a mano una oferta cultural mucho más rica y variada, con grupos de música, películas, bertsolaris, escritores y gente guapa de la tele, de YouTube y de Instagram que se mueven en euskera. Pasa que no se van a sentir raras ni raros lo mismo en Tudela que en Lesaka. Pasa que cuando vayan de campamento o hacer algún curso o a la universidad, van a poder elegir entre más opciones porque van a tener a su alcance más oferta y más horarios. Pasa que cuando vayan a pedir trabajo van a tener un título más que poner encima de la mesa y que van a ser más polivalentes. Pasa que cuando la gente de fuera les pregunte qué es esto de ser de un pueblo indígena europeo flipen cuando les oigan hablar en una lengua tan rara. Pasa que se van sentir conectados a nuestra tierra y a nuestra historia, y eso, en este mundo globalizado, no es poco. Y todo esto con las mismas mates, inglés y física-química que los demás. ¿Por qué privarles de todas estas oportunidades?