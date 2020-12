ayer se presentó el Pequeño diccionario sentimental. 57 palabras para empezar a amar el euskera, un hermoso libro elaborado por tres pamplonesas: las hermanas Leticia y Regina Salcedo y la ilustradora Liébana Goñi.

Qué significan y de dónde vienen palabras como erditu (parir), literalmente partirse en dos; ilargi (luna), que vendría a ser luz de los muertos; musutruk (gratis), que sería algo así como a cambio de un beso; otsaila (febrero) mes de los lobos€ y así hasta 57. Una manera de acercarse al euskera y de descubrir toda la sabiduría, la historia y la poesía que encierran sus palabras. Algunas han sido escogidas por las autoras y otras las hemos comentado algunos colaboradores invitados. Esta es con la que yo he participado en este hermoso libro. Espero que os guste.

Zokobetailu: Zokobetailu, o los zokobetailus en plural, son todos esos trastos y cosas que guardamos sin saber muy bien para qué, pero de los que no nos terminamos de desprender. Esta es una de esas palabras que forman parte del lenguaje singular de tu familia, hecho con palabras heredadas y aprendidas, antiguas y modernas, locales y globales. En nuestra casa han habitado desde siempre palabras que vienen del Valle de Salazar, como nosotros. Zokobetailu es una de ellas. Y aunque el euskera allí se perdió o, mejor dicho, se fue extirpando sin anestesia, es frecuente escuchar cosas como "¿Eso para qué has traído? ¿Para zokobetailu?". Los zokobetailus van unidos a nuestra vida, muchos especialmente a nuestra infancia y juventud, y por eso nos cuesta tanto desprendernos de ellos. Eso sería como tirar nuestros recuerdos. Por eso, y aunque ocupen sitio y estén llenos de polvo, no sin mis zokobetailus.