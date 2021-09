La "fragoneta"

Navarra está preparando un Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia y como paso previo ha llevado a cabo un Diagnóstico Participativo. Este estudio califica a Navarra como un "contexto no racista", aunque destaca la "tendencia creciente de los delitos de odio". Lo de delitos de odio suena muy fuerte y al oirlo nos imaginamos a los fachas de siempre haciendo sus cosas de fachas, pero lo cierto es que en cuestiones de xenofobia casi todos tenemos algo de lo que arrepentirnos. ¿Quién no ha hecho alguna vez un chiste de gitanos, por ejemplo? Esta discriminación la tenemos muy arraigada. Por eso, quizá, a los responsables de la tienda de Juguettos de Estella les pareció lo más normal del mundo no aceptar a una trabajadora, que había participado en un programa público de formación para el empleo, porque unos familiares suyos habían sido acusados de cometer hurtos en la tienda. Otros tienen cuñados encarcelados por corrupción y padres bajo graves sospechas y no pasa nada. Pero, claro, no son gitanos.

Hace poco Ricardo Hernández, coordinador de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, criticaba el papel que en ocasiones toman las redes sociales, que pueden ser "un calvo de cultivo" donde actúan personas que bajo seudónimos "dicen barbaridades y se inventan bulos y mentiras". O que gastan "bromitas" con tufillo xenófobo. El martes, el mismo día que el Gobierno presentaba su plan, Policía Foral difundió un tuit hablando de 109 cascos de snowboard incautados en una "fragoneta". Es de agradecer que hagan un intento por poner un poquito de humor en sus mensajes, pero con más cuidado. Y, por cierto, además de borrar el tuit, pedir perdón tampoco estaría de más.