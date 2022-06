pronto diremos eso de "Pamplona ya huele a toro", pero no olvidemos que también olerá a pis, vomitonas y, lo que es más grave, a alcoholazo, burundanga y sustancias parecidas. Tal y como se plantea hoy en día la fiesta, esto es la crónica de un desfase anunciado. Manda el mercado, lo que importa es hacer caja y el Ayuntamiento arrima el hombro todo lo que puede. Un ejemplo claro es cómo se ha quitado de en medio de un plumazo el espacio popular y comunitario de Herri Sanferminak y otro podría ser las dudas que están teniendo para dar dufusión a una campaña indispensable como es la de prevención de las agresiones sexuales. En 2014 se estableció un protocolo que por primera vez vino a reforzar de manera oficial e institucional el trabajo de información, concienciación y denuncia que durante décadas llevaba haciendo el movimiento feminista a través de diversos colectivos. El mes pasado Navarra Suma presentó para este año una campaña totalmente descafeinada y anunció su intención de que fuera el equipo de gobierno municipal quien decidiese en qué casos, cuándo, cómo y por qué tipo de agresiones se convocarían movilizaciones. Esto enfadó sobremanera a la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista porque, según explicaron, daba pie a pensar que el Ayuntamiento ya había decidido que "este año no iba a haber ninguna agresión digna de denuncia pública". El Ayuntamiento ha dado marcha atrás y habrá una nueva reunión con las representantes de la Plataforma. No hay mucho margen de tiempo, así que a falta de carteles y vídeos, saquemos las manos rojas para que la gente sepa que aquí no queremos ser ni víctimas ni cómplices de ningún tipo de agresión sexual.