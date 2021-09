me interesa Toni Cantó. Como ser humano, quiero decir. ¿A ti no? A mí me intriga muchísimo, es el hombre del momento, hace que me pregunte cosas. Por ejemplo: ¿era buen actor? Antes de dedicarse a la política, me refiero. ¿Lo era? Muchos dirán que no, pero tampoco era malo, creo. Alguna gracia tendría, trabajó con Almodóvar. Seguro que se lo ha pasado muy bien. A lo mejor, lo que a mí me interesa es la gente que se lo pasa bien. O sea, para intentar averiguar cómo lo hacen, claro. Y si me preguntas si me gustaría ser Toni Cantó, pues no sé qué decirte. He estado echando un vistazo por ahí y he descubierto que salvó a unas niñas de ahogarse en una playa, eso es algo. Además, ahí están los 75.000 euros anuales, eso también es algo. Yo no sé lo que hace. Al parecer, nadie lo sabe, pero mira, algo hará. Él sabrá, ¿no? Aunque no, no me cambiaría por él. Más que nada, porque Ixabel no me miraría a la cara. Si es que aún lo hace, jajá (es broma). Y no me cambiaría, sobre todo, por esa cosa rara que hace con la boca cuando quiere parecer muy relajado. Y por eso otro que seguramente tendrá que hacer (aunque no sepamos muy bien qué es y nos lo imaginemos). En cualquier caso, todo mi respeto y admiración para tan exitoso caballero trepador. No hay muchos Tonis Cantó. No debe de ser fácil. Si fuera fácil, habría más, eso seguro. Porque cómicos hay muchos en este país. Una auténtica plaga, me temo. Pero este es de una pasta especial, ya me entiendes: pasta especial. Que conforme estás saliendo por patas de un partido que se hunde, venga otro con un puente de oro y te ponga un sueldo de 75 mil, eso no es normal. Eso no pasa así como así. Ahí hay magia. Y ahora, como está cerca de la Ayuso, seguro que también se hace amigo de Esperanza Aguirre o la cólera de Dios. Qué crack. No pierde ni en lejía.