Un nuevo escenario post pandemia

Salud Pública admite que en Navarra hemos superado el virus y que las nuevas olas tendrán un menor impacto pero la prueba de fuego será normalizar nuestra vida social este otoño y, ante todo, superar este invierno

El último informe de vigilancia epidemiológica en Navarra ya ha puesto punto final a la pandemia de covid-19 en Navarra. El covid pasa a ser una enfermedad "endémica o estacional", conclusión a la que se llega tras una semana en la que los casos han descendido un 44% (29 casos por 100.000 habitantes). Una situación similar al resto de comunidades y solo mejorada por Galicia, Asturias, La Rioja y Comunidad Valenciana. Una buena noticia que no significa que el virus no vaya a circular, reconocen desde Salud Pública en Navarra, sino que la enfermedad se incorporará a la "lista de infecciones" estacionales como la gripe. Atrás quedan 18 largos meses de sufrimiento y cinco olas repartidas en dos periodos diferentes, el primero de marzo a abril de 2020 en la que la pandemia se consiguió remitir mediante "medidas muy estrictas" como el confinamiento, y una segunda, de julio de ese año hasta ahora, en la que la vacunación ha resultado clave. El 87,6% de la población mayor de 12 años cuenta con la pauta completa en Navarra, vacuna que ha prevenido 2.800 ingresos hospitalarios, 310 ingresos en UCI y 1.200 muertes. Ahí están de hecho los datos de infectados entre personas no vacunadas, también de los que voluntariamente han decidido no ponérsela, y a las que se hace una llamada para "extender al máximo las coberturas poblacionales", de ahí que permanezca abierto el centro de FOREM en Mutilva. Sin olvidar que el porcentaje de personas vacunadas es más bajo de 30 a 19 años. El Gobierno foral descarta flexibilizar medidas hasta el 1 de octubre pero todo indica, confirma la presidenta, que avanzamos hacia un nuevo escenario. Será entonces, probablemente, cuando realmente recuperemos una mayor normalidad en nuestras vidas y cuando podamos hablar de pandemia superada. No se descarta que pueda haber "ondas" en otoño o invierno pero no tendrán un impacto en la salud ante la "alta cobertura vacunal" y la aplicación de "otras medidas preventivas" por parte de la población que, probablemente, no quiera bajar la guardia y menos este invierno con independencia de aforos. Población que ha aprendido a llevar la mascarilla, que respeta las medidas restrictivas, que protege a los suyos aunque estén vacunados y que comunica a los profesores cuando los niños tienen síntomas. Una población vacunada y mayoritariamente responsable. Y que confía en que la población que llega de otros países también tenga vacuna.