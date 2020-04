Covid-19 y la recuperación económica ecológica

El mundo afronta una crisis sin precedentes. En solo unas pocas semanas, la pandemia de la COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y ha causado una tremenda tragedia humana y un revés económico histórico del que todavía desconocemos su impacto completo.

Se ha comenzado a hablar de que hay reconstruir la economía y preparar los necesarios planes de recuperación. En este sentido, el pasado 4 de abril, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez dijo: "Todos los partidos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir la economía y el tejido social de nuestro país". Desde entonces, han abundado las noticias sobre la conveniencia o no de dichos pactos, que en 1977 fueron la antesala de la Constitución de 1978.

La gran pregunta, sin embargo, debiera de ser, para que se quieren hacer estos pactos. Ni el contexto global y europeo, ni la situación se parecen a la de entonces. Es verdad que tanto entonces como ahora se experimentaba una difícil situación económica, pero sus variables definitorias eran muy diferentes. ¿Por qué se resucita ahora una figura política tan específica de un momento social muy especial de la transición? Por otra parte, desde la óptica de las clases trabajadoras no se debiera olvidar que los ahora tan alabados pactos supusieron un duro programa de ajuste económico, una importante disminución de salarios y el despido libre, además de la garantía que serían aceptadas sin alterar la paz social. Pero no me voy a detener en este tema.

Mientras hablamos y debatimos sobre la recuperación económica, no deberíamos perder de vista las persistentes crisis climática y ecológica. La lección que se extrae de la crisis de la COVID-19 es que la reacción temprana es esencial. De esta manera, necesitamos mantener la ambición para mitigar los riesgos y costes de la inacción ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No podemos permitirnos retrocesos que pueden tener efectos perjudiciales en nuestro clima, nuestra biodiversidad y el medio ambiente además de sobre la salud de la humanidad y nuestras economías.

El pasado 9 de abril, diez estados de la UE, entre ellos el Estado español, hicieron un llamamiento -firmado por ministros y ministras de Medio Ambiente- en el que se pedía a la Comisión Europea que utilice el Pacto Verde europeo como palanca para la recuperación económica de Europa tras la crisis de la Covid-19. Dos días después se han adherido los respectivos ministros de Francia, Alemania y Grecia.

En la citada carta (y que firma en nombre de España la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera), se plantean diversas cuestiones como que "necesitamos ampliar las inversiones, especialmente en los campos de la movilidad sostenible, las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular". El documento se inspira en la idea de que la salida a la crisis no puede servir para buscar atajos o promover un desarrollo que no tenga en cuenta los impactos ambientales, como ocurrió en la crisis financiera del 2008.

Así, vienen a decir lo siguiente: "Hemos pedido a la Comisión Europea (CE) que utilice el Pacto Verde como la gran palanca de recuperación económica tras la crisis provocada por la Covid-19. En la carta animamos a la CE a que analice qué elementos de entre los que integran el pacto verde pueden ir adelantándose en la recuperación hacia una economía compatible con el medio ambiente, que genere empleo y bienestar, y que permita una resiliencia y una sostenibilidad de los modos de negocio y de producción; y pensando en la transición justa".

En otro momento, el texto alerta ante el riesgo de caer en la tentación de dar soluciones falsas y a corto plazo en la respuesta a la crisis actual, pues esa estrategia amenaza con enclaustrar a la UE "en una economía de combustibles fósiles en las próximas décadas". La carta se pronuncia a favor de "aumentar el objetivo de la UE para 2030 antes de que finalice este año" y cumplir con el calendario del acuerdo de París a pesar del aplazamiento de la COP26 de Glasgow, e "inspirar" así a otros actores para "elevar su ambición también".

Sin duda, son unas declaraciones muy bien intencionadas. Pero, ¿se harán realidad? No soy nada optimista, aunque, al mismo tiempo, digo que hay que hacer todo lo posible para caminar en esa dirección. Está meridianamente claro, que hay que repensar Europa, dejando atrás los días de las políticas neoliberales. La UE sólo tendrá futuro si afronta una transformación hacia políticas solidarias entre sus miembros, y mucho más sociales y ecologistas.

La crisis global sanitaria de Covid-19 ha puesto de manifiesto muchas cuestiones. Entre otras, la del empleo. Será necesario generar mucho empleo. Tenemos la oportunidad de alejarnos lo más posible de ser una sociedad de servicios (en especial turísticos) y diversificar la economía. Impulsar sectores como las energías renovables, la industria verde, el reciclaje o la gestión y cuidado de nuestros espacios protegidos, pueden servir para generar miles y miles de empleos.

Ha puesto de manifiesto también que no puede derivarse toda la producción a otros continentes, porque nos deja en una posición de extrema debilidad. Es necesario recuperar la producción de muchos bienes. No se trata de una autosuficiencia obsoleta, sino de mantener una capacidad de producción suficiente. De una nueva reindustrialización, pero en verde.

La capacidad de producción de alimentos ésta siendo clave en estas semanas. Recuperar y poner en valor a nuestro sector primario, y poner en valor el objetivo de la soberanía alimentaria.

La próxima pandemia es la crisis climática. La lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad, y no una víctima de esta crisis. Nadie podrá decir que no estábamos avisados: la comunidad científica es unánime en la exigencia de medidas drásticas para hacer frente a la otra gran emergencia, la climática.