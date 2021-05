Sin mascarillas y a lo loco

Simón ha anunciado que "en no muchos días" se puede relajar la mascarilla en exteriores en vista de la buena marcha de la campaña de vacunación y de la situación epidemiológica. Una buena noticia, sin duda, aunque a una le da un poco vértigo pasar de 0 a 100. Cierto que hay un grupo "hipervacunado" o con porcentajes muy altos como es el de mayores de 60 años. Simón pone el corte en bajar de 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días en todas las comunidades. En Navarra estamos en 195, pero hace apenas dos semanas el letrero era de situación de riesgo muy alto con 250. Y 295 mantiene la vecina CAV. Disculpen si me mareo pero acabamos de salir de un estado de alarma. El mismo Simón desconocía ayer las aglomeraciones en las calles de los dos últimos fines de semana qué "impacto" van a tener. Es verdad que EEUU con el 46% de su población vacunada ya ha eliminado el uso de mascarillas en la mayoría de los espacios para las personas completamente vacunadas. Es obligatoria en aviones y hospitales. En el Estado estamos en el 31,4%. Yo entiendo que llega el buen tiempo y la temporada de turismo, y hay que animar a la gente pero, créanme, a mí no me van a ver sin mascarilla en meses mientras me rodee de ex grupos de riesgo por muy vacunados que estén. No vaya a ser que el catarrico que dicen que pueden pasar los abueletes se complique, por ejemplo, con la zepa india, aunque ahora no haya ni rastro de ella. Lo dicho, cambiaremos la FFP2 por la FFP1 para respirar mejor. Y de paso evito la contaminación ambiental.