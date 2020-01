La legitimidad de EAJ-PNV en Navarra

Escribimos este artículo en calidad de miembros de la ejecutiva de EAJ-PNV Nafarroa para explicar nuestra posición en el pernicioso debate generado por Navarra Suma tras la firma del Acuerdo Programático entre nuestro partido y el PSOE. Un acuerdo en el que cuestionan la legitimidad jeltzale para poder negociar asuntos políticos que afecten a la Comunidad Foral.

En primer lugar queremos explicar una cuestión básica que se ha criticado, y es que estas negociaciones debieran haber sido entre gobiernos. Esta razón, que es cierta, siempre viene precedida por una línea política acordada entre los partidos que sostienen a los gobiernos de turno, y que luego dichos gobiernos tienen que ejecutar. En Navarra tenemos dos ejemplos muy recientes que son el Acuerdo Programático del Gobierno de Uxue Barkos y el del nuevo gobierno presidido por la socialista María Chivite. Pues bien, exactamente igual ocurre con el Gobierno del Estado, y en ese marco hay que situar el acuerdo de EAJ-PNV con el PSOE. Evidentemente, como en la mayoría de ocasiones, quien lidera el ejecutivo lidera también el partido político, a veces estas líneas se difuminan, pero recordaré que ambas administraciones, la navarra y la estatal, llevan acordando la transferencia de tráfico en exclusiva desde los albores de la Transición, y que la última vez fue entre el presidente Sánchez y la expresidenta Barkos en 2018.

Otra cuestión que ha levantado ampollas entre la coalición sumeria es que "el PNV no puede adoptar acuerdos políticos sobre Navarra porque no sacó representación al Congreso en las pasadas elecciones de noviembre". Lo más obvio sobre esta crítica es que los representantes en el Congreso lo son de toda la ciudadanía del Estado. Por eso, cuando se alcanzó el acuerdo de pensiones entre EAJ-PNV y el PP de Rajoy éste se aplicó a todo el Estado y no sólo a la CAV. Llama la atención que aquellos que se llenan la boca con la soberanía única del Estado, la trocean cuando les interesa poniendo límites a la representación popular. Además de todo lo anterior, EAJ-PNV se presentó en Navarra dentro de la coalición Geroa Bai, obteniendo ésta más de 12.000 votos, y aunque no fueran suficientes para conseguir un escaño han demostrado ser más útiles para los intereses de Navarra que todos los que sacaron el resto de partidos. Por cierto, UPN se presentó como Navarra Suma a las elecciones, y sin embargo en el Congreso habla en nombre de UPN y no de la coalición. Una vez más, piden a los demás lo que ellos no cumplen.

Pero es que EAJ-PNV tiene también la responsabilidad y la obligación de defender los intereses de Navarra en Madrid al formar parte del Gobierno Foral desde 2015 con consejeros en el mismo. Esto es debido a que es uno de los socios de la coalición Geroa Bai, con más de 60.000 votos en las pasadas elecciones forales de mayo. Inhibirse en esa tarea sería como si un hipotético Gobierno de UPN dejara de velar por los intereses navarros en las instituciones europeas sólo por el hecho de que ese partido no se presenta a las elecciones europeas.

EAJ-PNV está en el Gobierno de Navarra y apoya al del Estado llegando a acuerdos con el PSOE que lidera ambos ejecutivos. Además, la coalición de la que forma parte recibe votos tanto en comicios generales como en forales, por lo que tenemos toda la legitimidad del mundo para hacer lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Por eso nos causa cierta desazón tener que explicar estas cuestiones que consideramos de perogrullo tras ver ciertos discursos en el partido que hoy monopoliza la oposición. Unos discursos cuyo fondo es trasladar a la ciudadanía que la organización jeltzale no es un partido navarro, siendo esto lo que más indignación nos causa por la inmensa falta de respeto hacia los afiliados, presentes y pasados, y que somos tan navarros como los que nos critican. EAJ-PNV es uno de los partidos más veteranos en el panorama político navarro con más de 100 años de servicio en nuestra comunidad y que, desde su humilde representación pública, ha tenido aportaciones de gran calado en Navarra, algunas de ellas vigentes hoy en día.

Sin duda, una de las más significativas es que el actual autogobierno de Navarra está asentado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución que, queremos recordar, fue una enmienda que nuestro partido introdujo en el texto del 78. Podríamos citar numerosas aportaciones parlamentarias de EAJ-PNV para con Navarra, pero recordaremos una de las últimas aparte de la ya comentada de tráfico; el cálculo del último quinquenio de la aportación de Navarra al Estado. Fueron las gestiones de nuestro partido quienes desatascaron unas negociaciones que llevaban años paralizadas para que ambas administraciones cerraran el acuerdo. Un acuerdo claramente beneficioso para Navarra que trabajó de una manera brillante el anterior Gobierno presidido por Uxue Barkos.

Vamos a seguir trabajando por Navarra le pese a quien le pese porque tenemos un Acuerdo Programático que cumplir y muchas competencias que terminar de transferir. Ahí estará EAJ-PNV, no tengan ninguna duda, trabajando con lealtad y utilidad, y siempre pensando en el bien de la ciudadanía de Navarra. Y lo haremos a pesar de las reacciones de histerismo hiperventilado de UPN, Cs y PP. Un histerismo que sólo se explica desde quien es consciente de su irrelevancia política y su incapacidad para cambiar su rumbo político. Todo lo demás son excusas baratas y mezquinas para no reconocer un buen acuerdo para la ciudadanía de Navarra.

Firman este artículo: José Antonio Beloqui, Blanca Regulez e Iban de Prado Etxepeteleku, burukides del Napar Buru Batzar de EAJ-PNV