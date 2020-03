Medidas contra el coronavirus

Las empresas no están adoptando las medidas que las autoridades sanitarias dicen que hay que tomar para evitar la propagación del coronavirus. En la Comarca de Pamplona-Iruña se están dando muchos casos donde las empresas no están tomando ninguna medida. ¿Por qué no hay inspectores de trabajo o seguridad laboral pasando por las empresas para que cumplan dicha normativa?Al no poner medidas, esperemos que no se propague el virus. Espero, por el bien propio y de la población, que las empresas que en estos momentos estén en plena actividad tomen medidas a la mayor brevedad. Angelines