El euskera en el Plan Reactivar Navarra 2020-2023

como personas con trayectoria profesional y de estudio en torno al euskera, nos parece muy importante el tratamiento positivo y consensuado que le da a la lengua vasca el Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023 post-covid. En este artículo explicamos las razones de nuestra visión.

Los problemas sociales especiales –sociedad post-covid– necesitan soluciones especiales y requieren una disposición singular por parte de la ciudadanía y de sus representantes y gobernantes. Esta disposición viene definida por la voluntad de integración social: el deseo de no dejar a nadie en el camino y de diseñar una salida en la que primen principios de inclusión y solidaridad.

Aunque podría no haber sido así, las instituciones y entidades sociales navarras han elegido precisamente esa vía integradora y han diseñado un camino de salida comunitaria e inclusiva concretado en el Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023. Ello conlleva necesariamente, y en este artículo nos ceñimos exclusivamente a ello, haber tenido en cuenta el hecho de la presencia del euskera en Navarra y de la existencia de una buena parte de la ciudadanía que ve en él un elemento destacado de su identidad personal y social, ciudadanía que no se sentiría identificada con un proyecto en el que no se comprometiesen medidas y recursos concretos dirigidos a su toma en consideración, al respeto y atención a las personas vascohablantes y al establecimiento de medidas de fomento y recuperación.

El Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu 2020-2023 es de gran trascendencia porque va a guiar la estrategia para la recuperación social, económica y sanitaria de la sociedad navarra en los próximos años. El Plan cuenta con un amplio consenso socio-político, consenso que comprendería también sus contenidos específicos sobre el euskera. El Parlamento de Navarra aprobó "por unanimidad" en mayo la creación de una comisión para contribuir al Plan. Éste ha sido aprobado por el Gobierno de Navarra tras un amplio proceso de reflexión sobre la calidad democrática y la participación, y se puede considerar como una expresión de buena parte de la sociedad navarra: aportaciones de la ciudadanía, del Parlamento, de organizaciones de la sociedad civil y de los departamentos del Gobierno. El presidente de UPN, Javier Esparza, afirmó que "en lo que hemos conocido hoy del Plan Reactivar Navarra, la música suena bien" (Diario de Navarra, 01.08.2020). Posteriormente se ha reafirmado: "sí, pero hay que concretar y definir" (DIARIO DE NOTICIAS, 16.08.2020) (Esperamos no haber malinterpretado sus palabras).

El Plan considera al euskera como uno de los factores "de cohesión y diversidad" que contribuyen al objetivo de "profundizar en el Marco de Convivencia" de la sociedad navarra. Comparte rango en esta función con factores tan transcendentales e indiscutibles como son las libertades y los derechos humanos, el apoyo a la diversidad, la justicia, la cultura y el deporte para una vida activa y de calidad, la participación ciudadana y la creación de una Navarra segura y resiliente.

El que en un Plan de tanta trascendencia se le dé al euskera ese tratamiento positivo nos parece destacable. A menudo en Navarra se piensa el euskera en términos de conflictividad, sin embargo, creemos que existen fases en las que las tendencias sociales hacia la convivencia adquieren una dimensión relevante. Puede que estemos en una de ellas. Según el Plan, en la medida en que el euskera esté más aceptado y protegido, el marco de convivencia de la sociedad será más profundo y resistente y, por tanto, Navarra estará mejor pertrechada para superar las crisis que puedan venir.

En el Plan se contemplan medidas concretas para la protección y fomento del euskera:

1.- El euskera como factor de cohesión y diversidad (actuaciones 132 a 135):

– Se elaborará el II Plan estratégico del euskera dirigido al fomento de la convivencia lingüística y la planificación de los recursos.

– Se garantizara la producción informativa y cultural en euskera, incidiendo en los contenidos dirigidos a la infancia y la juventud, incluidos recursos online.

– Se pondrá en marcha un plan de diversificación lingüística en la administración pública (plan de atención en euskera a la ciudadanía vascohablante).

– Se apostara por el euskera como valor en el marco del turismo: creación de la etiqueta de calidad de atención en euskera.

– Se pondrán en marcha las medidas necesarias –sanitarias y de seguridad en los centros–, para la continuidad de la enseñanza del euskera a adultos (importante en tiempos de pandemia).

2.- Resoluciones del Parlamento de Navarra incluidas en el Plan:

– Ahondar en la Formación Profesional dual en titulaciones alineadas con los ejes clave del desarrollo económico, aumentando el número de plazas en castellano y en euskera.

– Fomentar la colaboración institucional para ampliar la oferta online de productos formativos y culturales en euskera.

– Promover la producción de contenidos digitales audiovisuales en euskera de acceso público y gratuito para la población infantil y juvenil (cuestión muy importante).

– Impulsar la formación en herramientas online, en euskera, entre los jóvenes en el programa Sarean Euskaraz.

– Instar a las administraciones públicas competentes –Gobiernos de España y Navarra– a facilitar la captación de ETB3 (contenido en euskera para público infantil) en toda Navarra.

3.- Indicadores de evaluación:

– Se incluyen la efectiva realización del II Plan Estratégico del euskera y del Plan de diversificación lingüística en las Administraciones Públicas entre los indicadores concretos de cumplimiento del Plan.

De acuerdo, faltan elementos habituales de política lingüística, pero es que no se trata de un plan específico de fomento del euskera, sino de un plan general para la Navarra post-covid. Emulando al líder de UPN decimos también que el Plan "suena bien". A nosotros nos suena más que bien y por ello hemos querido compartirlo en este artículo, siendo así que los temas del euskera suelen aparecer en forma negativa.

Somos conscientes de que este listado de intenciones, y de otras que se intuyen sin ser citadas, debe ser desarrollado y completado en programas de implementación que señalen objetivos, acciones, y designen medios, presupuestos e indicadores de evaluación: probablemente en los propios II Plan Estratégico del euskera y Plan de diversificación lingüística en la Administración Pública ya mencionados. No por ello le quitamos importancia. Con este Plan el euskera ha sido llevado al rango de los principales factores que favorecen la cohesión social de la Comunidad Foral. Recibe la misma consideración que otros grandes elementos que constituyen la base de las sociedades democráticas y se constituye en uno de los factores del desarrollo de la Navarra post-covid. A lo que ya existía sobre el euskera, el Plan le añade ahora de un nuevo marco de protección y fomento, y recibe la adhesión mayoritaria de la representación política de la Comunidad y de su ciudadanía, cuestiones básicas para su vida en la nueva sociedad que asoma. ¡Ojalá sea así!

