Arrasate: "Hemos ganado por tener más pegada"

Haro - Clasificación, sí; autocrítica, también. Así de claro fue Jagoba Arrasate ayer al hablar del encuentro en el que Osasuna logró una sufrida clasificación para la siguiente ronda de la Copa.

"Nos ha costado mucho ante un rival que ha hecho un gran partido y ese es el resumen. Primero el contexto, maravilloso por parte de las dos aficiones, luego el susto y después la alegría final. Esas tres fases resumen un poquito lo que ha sido el partido", analizó Arrasate tras el encuentro.

Arrasate entró en más detalle para diseccionar el partido. "No se por qué hemos estado mejor en el primer tiempo que en el segundo. En la primera mitad, más allá de que ellos han estado muy bien organizados, sí que hilvanábamos, teníamos secuencias y llegábamos por fuera, y en el segundo tiempo el inicio ha sido bueno, pero luego hemos estado muy muy mal y ahí nos ha costado más, pero no sé si ha sido por falta de adaptación a la hierba artificial o porque el rival ha hecho un gran partido y nos ha puesto las cosas muy difíciles", antes de ser meridianamente claro: "Si hemos ganado es porque tenemos más pegada, más gol que el Haro y mejores jugadores que ellos, no porque hayamos jugado mejor que el rival. No hemos hecho un buen partido y tampoco es cuestión de hablar de rendimiento individual. Cuando el partido ha sido igualado contra un rival de Segunda B es que no hemos estado bien. No voy a hablar de ninguno, yo soy el máximo responsable del partido".

Además, contó que los jugadores tampoco estaban muy contentos al acabar el encuentro. Más bien al contrario. "El vestuario era un funeral y me he quedado sorprendido. Yo creo que era por el susto todavía en el cuerpo y les he dicho que tenemos muchas cosas que mejorar, pero que tenemos que dar valor a que hemos pasado. Tenemos que estar contentos, pero alegría contenida y sabiendo que hemos hecho cosas mal. Pero el vestuario estaba mal, igual todavía con el susto en el cuerpo".

El técnico rojillo también destacó la importancia del gol del empate, apenas dos minutos después de encajar el tanto del aro. "Ha sido vital marcar tan pronto. Cuando te pones 1-0 abajo, ellos se vienen arriba y queda poco tiempo, lo normal es que te entren las prisas y ataques peor si cabe y ese gol de Nacho Vidal por lo menos nos ha dado tranquilidad del empate y que teníamos incluso media hora más, sí que ha sido clave empatar casi de seguido".

Por último, y pese al susto, Arrasate destacó este modelo de competición. El contexto precioso, fin de semana hace que lo tomemos más en serio todavía. Es bonito, para el Haro también, aunque tengan disgusto final".