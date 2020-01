Bandrés achaca a Vizcay los pagos y dice desconocer si se primó a otros equipos

PAMPLONA. El exdirectivo de Osasuna Sancho Bandrés ha dicho este miércoles que nunca recibió información sobre los reintegros de dinero que se hacían en el banco o en la caja del club y ha asegurado que nadie le explicaba para qué era necesario el dinero en efectivo. Ha afirmado así que no tenía información de que Osasuna pudiera haber amañado partidos o primado a terceros para favorecer la permanencia del club en Primera.

"Todos conocían cuál era mi papel y mi carácter, estábamos intentando instaurar la máxima austeridad y el rigor, y nadie me informaba de qué había dispuesto ni del banco ni de la caja", ha dicho Sancho Bandrés durante su declaración en la tercera sesión del juicio.

El exdirectivo ha explicado que llegó a la Junta Directiva porque el presidente Miguel Archanco le propuso asumir la tarea de ser "interlocutor" con Hacienda para afrontar los impagos existentes.

Así, ha dicho que él no conocía el "día a día" del club. "No tengo capacidad de estar 24 horas viendo lo que hace todo el mundo. Mi función fundamentalmente era con Hacienda y con los bancos. Yo no estaba en la contabilización de recibos, ni en el cobro, ni en las facturas, yo no estaba en el día a día del club", ha asegurado.

Según ha dicho, pidió a Archanco el compromiso de cerrar un convenio con la Administración, "poner el contador a cero" e implantar una gestión de "rigor y buen gobierno".

El exdirectivo ha negado que él se desentendiera de los temas económicos. "Lo que debía la entidad eran 80 millones de euros, de los que 50 eran con la Administración y unos 14 con entidades financieras. Yo no me desentendí de los temas económicos, yo estaba dedicado a 64 millones de 80 de deuda que tenía el club", ha indicado, para señalar que el día a día del estaba en manos de la gerencia y contabilidad.

Bandrés ha dicho que no tiene información sobre un recibo falso de 900.000 euros para justificar salidas de dinero por esa misma cuantía.

Durante la declaración del exdirectivo, el abogado de Osasuna le ha preguntado sobre varios asuntos relacionados con la contabilidad del club, lo que ha provocado que una letrada de la defensa manifestara que se trata de un asunto que se investiga en otra causa por lo que no correspondía abordar ese tema.

Se ha producido un cruce de intervenciones entre abogados, y, en ese momento, el abogado de la Liga ha tomado la palabra para decir que Archanco le había llamado "gilipollas". La presidenta del tribunal ha señalado que "este procedimiento no es de un juicio americano, eso de 'protesto' que queda tan bien en las películas no forma parte del procedimiento, y no se puede permitir que ninguno de los acusados ni nadie del público se dirija dentro de esta sala insultando a uno de los intervinientes". "Controlen su lengua", ha dicho.