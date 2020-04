Brandon espera cita

pamplona – Brandon Thomas, jugador de Osasuna cedido en el Girona hasta final de temporada, está viviendo la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus afectado en primera persona.



El delantero de 25 años se lesionó de gravedad en un entrenamiento con su equipo, el pasado 11 de marzo. Brandon se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y tiene afectado también uno de sus meniscos. Al atacante se le programó la intervención el 23 de marzo, pero fue aplazada por la emergencia sanitaria que obligaba a la dedicación hospitalaria casi plena para tratar la pandemia.



La nueva fecha que le dieron para pasar por el quirófano, el 2 de abril, también ha sido cancelada por el mismo motivo.



El futbolista, comprensivo con la situación preferente que tienen los casos generados por la pandemia, es uno de los ejemplos de aplazamientos de operaciones de estos momentos y que, en lo referente a los deportistas profesionales, crea algunas dudas para su futuro.

Brandon se encuentra en Girona esperando a que le den cita para la operación –en la Clínica Quiron de Barcelona, con el doctor Ramón Cugat–, haciendo los ejercicios que le permite la articulación dañada –bicicleta para fortalecer el cuádriceps– para llegar en el mejor tono físico posible al quirófano. "En esta etapa que estamos viviendo, que no se ha visto nunca, tenemos que ser todos solidarios y nosotros los jugadores, también", dijo en declaraciones al programa El Larguero, de la Cadena SER. "Estoy a la espera de pasar por el quirófano, me han cancelado dos veces la operación, pero es lo que hay en estos momentos. No es un caso prioritario, yo me pongo en la piel de las familias que tienen personas afectadas y lo están pasando mal, y esto es lo que cuenta".

"Dentro de lo cabe, estoy bien y solidarizándome con toda este gente que está peleando para parar esto", explicó. "Me han dicho que me toca esperar, que no hay fecha para operarme. Es todo incierto, pero hasta que no se normalice la pandemia, no me pueden dar fecha. Aquí estoy en casa, haciendo ejercicios de movilidad".

cesión con opción de compra Brandon había jugado nueve partidos de Liga con el Girona, cinco de titular, acumulando 538 minutos con dos goles en su cuenta particular, con un rendimiento en franca progresión en los últimos encuentros. El delantero llegó en enero al conjunto catalán después de haber jugado con Osasuna ocho partidos de los 19 posibles en liga, y uno en Copa ante el Lorca, donde abrió el marcador. Brandon llegó al Girona en una cesión que incluye una opción de compra obligatoria –situada en torno a dos millones de euros– en caso de ascenso. El desenlace del campeonato en Segunda es otro de los asuntos que preocupa tanto al jugador como a Osasuna.

Lesión, el 11 de marzo. Brandon se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con afectación de uno de los meniscos, en un entrenamiento en 11 de marzo.

Dos aplazamientos. Al delantero mallorquín le programaron la operación el 23 de marzo, pero fue aplazada hasta el 2 de abril, que también ha sido retrasada 'sine die'.

