Los exdirectivos de Osasuna no irán a prisión por los impagos de IVA e IRPF

8 exdirectivos de Osasuna han ratificado esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra el acuerdo con Fiscalía y la Hacienda Foral por el que han sido condenados a penas de entre 16 meses y medio y 28 meses y medio de prisión. Los exdirectivos no ingresarán en prisión y se les suspenderá la condena.



Archanco, Purroy, Pascual y Vizcay han sido condenados a 28 meses y 15 dias, el expresidente Izco a 22 meses y 15 dias, y Txuma Peralta, Sancho Bandres y Manolo Ganuza a 16 meses y 15 días. Han sido absueltos los exempleados José Gomez y Tomás López. La condena se basa en los impagos de Hacienda entre los años 2010 y 2013 por no haber abonado el IVA de las taquillas, palcos y boxes.





Los acusados se han beneficiado de las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, después de que la causa estuviera parada en la Audiencia entre el 10 de mayo de 2018 y el 15 de octubre de 2019.. El club no podrá acogerse durante 45 meses a subvenciones o ayudas públicas al haber sido condenado. Los acusados tendrán que pagar multas máximas individuales de 1.732.000 euros, que serán sustituidos por días de arresto en el caso de no abonarlas. Deberán hacer frente a multas equivalentes al 45 % de la cantidad defraudada en los delitos aceptados.El acuerdo, alcanzado el pasado viernes con la, ya es firme.

Los exdirectivos han llegado al Palacio de Justicia pasadas las 9 horas de este lunes y han esperado, junto a sus abogados, al inicio de la vista, que se ha retrasado a las 10.45 horas. Han acudido los expresidentes Patxi Izco, Miguel Archanco, Juan Antonio Pascual, José Manuel Purroy, Angel Luis Vizcay, Sancho Bandrés, Jesús Peralta, Manuel Ganuza, José Gómez y Tomás López.





En la sala del jurado, donde se ha celebrado la sesión que apenas ha durado ocho minutos, los acusados se han sentado en cuatro filas, guardando las distancias de seguridad. Sus letrados han tomado la palabra para dar su conformidad al acuerdo alcanzado con el Ministerio Público y posteriormente han sido los propios encausados quienes han ratificado uno por uno el acuerdo.

El juez ha declarado la firmeza de la sentencia, tras confirmar que no habrá recursos por las partes.

SABALZA, "CONTENTO" POR TERMINAR LO JUDICIAL

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha manifestado, a la salida, a los medios de comunicación que está "contento" porque "lo importante es ir terminando estos procesos judiciales por el nombre de Osasuna y que solo hablemos de que le ganamos al Cádiz o que hemos fichado a no se quien". "Es lo que le interesa al club", ha dicho.Ha explicado, a preguntas de los periodistas, que los días previos podían "surgir las tentaciones" de no haber firmado el acuerdo, "pero las malas tentaciones hay que quitarlas de la cabeza, no tiene ningún sentido porque el no acuerdo de este tema hubiera perjudicado el acuerdo de Osasuna". "La experiencia dice que hay que buscar lo mejor para el club y si además se benefician otras personas, pues tanto mejor", ha apuntado.Sabalza ha añadido que el hecho de no tener ahora ayudas económicas unos meses "supone un perjuicio para el club bastante grande, lo que pasa que todavía eso no está, ahora tiene que hacerse la ejecución de la sentencia y en ese momento se verá lo que el club puede hacer; cuando se ejecute nosotros actuaremos en defensa de los intereses de Osasuna".