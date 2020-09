Oier Sanjurjo: "El partido ha sido para empatar, pero se nos ha escapado"

Getafe (Madrid), 19 sep (EFE).- Oier Sanjurjo, defensa de Osasuna, lamentó la derrota frente al Getafe, en un partido que, a su juicio, fue para "empatar" pero se les escapó por "un pequeño error" con un gol de Jaime Mata en la segunda parte.

"La sensación no es buena. Veníamos con la idea de competir el partido y no pudo ser puntuar. El partido sabíamos que iba a ir por estos derroteros y no ha sido bonito para el espectador, ha sido poco vistoso", dijo Oier, en declaraciones a Movistar.

El defensa de Osasuna señaló que los errores en defensa cuestan caros y que uno de ellos les penalizó: "Sabíamos que no podíamos cometer un pequeño error y en un despiste llegó su gol".

"En este campo pocos equipos van a sacar los tres puntos, ni siquiera puntuar. El Getafe tiene cogida la medida al campo y a su estilo. Quizá han estado un poco mejor, el partido ha sido para empatar, pero se nos ha escapado", dijo.

Por último, fue preguntado por la ausencia de Chimy Ávila, lesionado en pretemporada de gravedad.

"Todos los jugadores son importantes y el fin de semana pasado, en Cádiz, sin delanteros puros marcamos dos goles. Todos somos importantes y nadie imprescindible", concluyó.