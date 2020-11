Arrasate recupera a Darko para recibir al Huesca pero no cuenta con Torró

Budimir y Moncayola se incorporaron al entrenamiento con Osasuna y han entrado en la lista de convocados para el partido de este viernes frente al Huesca. Por contra, finalmente Lucas Torró no ha podido recuperarse plenamente y no ha entrado en la citación de 23 jugadores que ha realizado Jagoba Arrasate. El centrocampista se lesionó en el partido ante el Sevilla y, a pesar de contar con un fin de semana de descanso y más días para la recuperación, no ha podido restablecerse de la contractura en el gemelo de la pierna izquierda. Torró no acaba de acumular todas las sensaciones necesarias y va a conitnuar, "poco a poco", como dijo el entrenador, para restablecerse.

Sin embargo, la mayor novedad en la lista es la presencia de Darko Brasanac entre los convocados. El centrocampista serbio, como estaba previsto, regresa a los planes del entrenador tras aprovecharse del parón por selecciones y haberse recuperado satisfactoriamente de su operación en el hombro en un encuentro de pretemporada. "Darko tiene el alta. Ha completado la sesión con el grupo. Darko es un jugador que siempre da un paso al frente y por eso le hemos dado entrada en la convocatoria", dijo Arrasate sobre la inclusión del futbolista.

La convocatoria es la compuesta por Sergio Herrera, Rubén e Iván Martínez como porteros. Los defensas Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Facu Roncaglia y Raúl Navas. Los centrocampistas Oier, Jony, Darko, Roberto Torres, Kike Barja, Rubén García, Iñigo Pérez, Jon Moncayola, Javi Martínez, Asier Córdoba y Saverio; y los delanteros Ante Budimir, Enric Gallego y Adrián.