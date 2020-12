El Betis, próximo rival de Osasuna, es el tercer equipo más goleado de Europa

El partido que van a disputar Osasuna y Betis este próximo domingo no deja de ser un duelo de urgencias entre dos equipos necesitados de puntos para eludir las posiciones de descenso a Segunda División, y de victorias que hagan cambiar las dinámicas por las que atraviesan. El cuadro rojillo solamente ha sumado 1 de sus últimos 12 puntos, por 3 que lo ha hecho el conjunto verdiblanco.



Sin embargo, uno de los registros que más preocupan en Sevilla es el de los goles encajados. Con los dos últimos balones que recogió Joel del interior de su portería en el partido ante el Eibar son ya 23 las ocasiones en las que se ha repetido la misma acción, convirtiéndose, el Betis, en la entidad que más goles ha recibido de LaLiga en la presente campaña.



En el panorama internacional, y teniendo en cuenta los 98 equipos que componen las cinco grandes ligas europeas -España, Francia, Italia e Inglaterra (20 equipos cada uno) y Alemania (18)- solo dos de ellos de ellos han recibido más goles que la escuadra verdiblanca: Estrasburgo (24) y Schlake (28).



Pero la cosa no se queda ahí. El próximo rival de Osasuna no solamente es el equipo de LaLiga más goleado de la presente campaña, sino que, además es el equipo más goleado sumando las 2 últimas ligas (83), el más goleado en las 3 últimas ligas (135), el más goleado en las 4 últimas ligas (196) e, incluso, el más goleado en las 5 últimas ligas (260).









