Arrasate: "Queremos volver a ser competitivos y volver a ganar para escalar posiciones"

Jagoba Arrasate ha comparecido este mediodía en rueda de prensa telemática para hablar del partido que Osasuna juega en Valladolid mañana viernes por la noche (21.00 horas) y en el que los rojillos quieren poner fin a su mala racha de cinco partidos sin ganar para abandonar los puestos de sdecenso. "Esta semana nos ha tocado analizar lo que estamos haciendo mal, dónde está el margen de mejora y el plan en base al rival. La gente está con ganas de que llegue el partido porque queremos volver a ser competitivos y volver a ganar para escalar posiciones en la tabla, que es lo más importante", ha señalado el técnico.

"Ha sido una semana corta y lo mejor que nos podía pasar después de la derrota del otro día contra el Betis es tener otra oportunidad lo antes posible. Aunque en lo anímico no estemos en nuestro mejor momento después de haber sumado solo un punto de los último 15 posibles, a ver si damos nuestro nivel", ha deseado Arrasate.

El entrenador de Osasuna ha dicho que "es clave volver a ser competitivos como lo fuimos en las primeras seis jornadas" y ha añadido que "al equipo quizá le falte algo de velocidad y profundidad", aunque ha matizado que no "se trata de jugar con uno o dos delanteros ni de cambiar la forma de jugar, sino que lo que tenemos que hacer es ser más verticales y profundos en ataque y, cuando no tengamos el balón, estar juntos". "Más que cambiar la forma de jugar, tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo últimamente", ha reflexionado el preparador de Berriatua.

"Tenemos que ser más agresivos y generar más ocasiones de gol", ha dicho Arrasate, que se ha felicitado por ir recuperando a jugadores como Darko y Calleri y que ha terminado revelando que "la clasificación es lo que menos me preocupa ahora". "Sé donde estamos, pero hay muchos equipos en pocos puntos y lo que me preocupa es mejorar. Si mejoramos, iremos para arriba. No estamos en la mejor dinámica, así que tenemos que cortar eso y luego ir para arriba", ha concluido.