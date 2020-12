Sabalza: "La junta ha llamado a muy poca gente"

Luis Sabalza, máximo dirigente de Osasuna, reconoció que la Junta Directiva del club llamó "a muy poca gente" para pedirles el voto en las pasadas elecciones a socios compromisarios que se celebraron el domingo, tal y como admitió ayer en Onda Cero.

El presidente rojillo fue sometido a una serie de preguntas en relación a los resultados obtenidos tras el recuento, que evidenciaron una diferencia de votos que "sinceramente no esperábamos. La gente ha votado más de lo que esperábamos y también hay que decir que varios han ido por libre" en relación a aquellos socios que han obtenido escasos votos.

Sobre el hecho de que los empleados se presenten a socios compromisarios, para Sabalza supone "algo normal" porque ellos velan por "el buen funcionamiento del club. Lo que me extraña es que no todos los empleados sean socios, pero no soy yo quien le va a decir a alguien que se haga socio o no. Los empleados que se han presentado a socios compromisarios lo han hecho porque son los más interesados en el buen funcionamiento del club".

En cuanto a las empresas, "es evidente que quieren que al club les vaya bien, porque aportan dinero y es lógico que quieran estar" en una asamblea que "ni son plácidas ni van a dejar de serlo", señaló un Sabalza que añadió que "han habido asambleas que han sido tranquilas y otras que no lo han sido tanto. El socio compromisario sabe cuál es su función y harán preguntas o no las harán".

Por último, cuestionado por la incredulidad de los socios por haber resultado elegidos con una cantidad de votos que no esperaban, Sabalza explicó que "había listas de 33 pero podían haber sido de 27 o de 35. Si una persona no sabe por qué ha salido elegida, no será afín a la junta", bromeó el presidente.

sabalza "si una persona no sabe por qué ha salido, no será afín a la junta"

El presidente de Osasuna bromeó sobre el tema polémico de las elecciones a socios compromisarios.

396

socios han salido elegidos para formar parte de la asamblea. Son 33 de cada millar.