Así avanzan las obras de reforma de El Sadar

Mientras Osasuna espera en Elche para el trascendental partido de Liga que disputa esta misma tarde de martes (17.30 horas) en el Martínez Valero contra el conjunto ilicitano, las obras de reforma de El Sadar continúan para poner a punto un estadio en el que los detalles de su remodelación son cada vez más patentes y visibles. Por ejemplo, la zona donde se ubica la tienda ya se encuentra abierta para que los aficionados puedan acceder a la misma para adquirir cualquier producto de Osasuna y en la parte alta ya se aprecia el color rojo de la cubierta que va a rodear, adornar y proteger todo el recinto.

Aunque las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19 han provocado retrasos en la ejecución de la obra, lo cierto es que el final de las misma está cada vez más próximo. No obstante, la demora no se está notando demasiado porque el acceso de los espectadores a los estadios de los equipos de Primera y Segunda División todavía no está permitido, aunque habrá que ver qué ocurre a partir del próximo mes de enero.

En cualquier caso, el proyecto Muro Rojo-Harresi Gorria para la reforma de El Sadar está cerca de concluir la remodelación, una obra que ha sufrido cambios sustanciales en su ejecución y en su presupuesto, inicialmente de 16 millones de euros (cifra aprobada en asamblea) y que en la actualidad ya asciende a unos 21, lo que supone un 30% de sobrecoste sobre lo pactado de salida y del que se va a hacer cargo íntegramente el club.