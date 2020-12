Los temores de Javier Tebas

En un párrafo

Javier Tebas se ha pronunciado tantas veces, y con tanta dureza, contra la Superliga Europea que no cabe duda del miedo que le tiene. Asegura –y en eso tiene razón– que dañaría seriamente a las grandes ligas europeas, y añade –y en eso no la tiene– que además arruinaría a los clubes que participaran en ella. Porque eso último no hay por donde cogerlo: una liga con los grandes del continente tendría audiencias millonarias y los consiguientes beneficios televisivos. Pero es que, además, no todo estaría perdido para el resto de clubes si se puede crear una Segunda y hasta una Tercera División, y debajo de ellas las ligas nacionales. Y los ascensos y descensos de rigor... Hay algo de espíritu aldeano en ese temor a crear un verdadero fútbol europeo. Y mientras, el Bayern, el PSG, el Liverpool o el Real Madrid juegan muchas más veces cada año contra los pelados de sus países que contra los otros grandes del continente. Y eso sí que es tirar el dinero.