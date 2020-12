Rodillo de la Asamblea en favor de la Junta de Osasuna

La Asamblea de Osasuna ha aprobado las cuentas y presupuestos de la entidad sin apenas votos en contra, como por otra parte era previsto. Solamente dos compromisarios han rechazado las cuentas y nueve los presupuestos. De 324.

La nueva Asamblea de Compromisarios ha tenido su primera cita en el último día del año. La jornada comenzaba con la recepción a la Junta por parte de unos mariachis enviados por los críticos rojillos para expresar su malestar por todo lo ocurrido en la confección de la Asamblea.

Una vez dentro del Navarra Arena ocurrió lo esperado: rodillo de la Junta. Dos votos en contra de las cuentas y nueve en los presupuestos de 324. Ninguna vez había vivido Sabalza semejante placidez. Solo un compromisario ha preguntado en las cuentas y en los presupuestos. La confirmación de que el órgano ha cambiado de arriba a abajo. Y no parece que para bien.

Durante la exposición se han dado un par de noticias. La primera la deuda del Torino por Berenguer y, la segunda, las conversaciones con el Gobierno de Navarra para llegar a un acuerdo en enero para la recompra de parte del patrimonio. Poco más. Emoción del presidente al despedir la Asamblea y a pensar en el Alavés.

Declaraciones de Sabalza



"Estoy contento por aprobar las cuentas y los presupuestos, que es importante para la Junta. Está muy bien. Las votaciones siempre han sido similares", ha comentado antes de afirmar que aún no tiene claro si seguirá. "Todavía no he decidido si presentarme. Hasta el 17 de noviembre no toca pensar. Hay mucho tiempo aún. Ahora mismo estoy con fuerzas y ganas de terminar la deuda del estadio y ese anuncio de la recompra del patrimonio".

También ha atacado de manera directa al presidente de las Peñas, Benajmín Rekarte, uno de los cabezas visibles de la demanda que han interpuesto por las elecciones a compromisario. "Se ha formado una plataforma cuya cabeza visible es el señor Rekarte. Hace cuatro años obtuvo 22 votos y ahora 26, cuando antes no era presidente de las Peñas. Sinceramente creo que tenía haberse estudiado los estatutos. Cada uno que piense lo que estime conveniente. Pero de ahí a decirnos que es ilegal, no puede ser. No ha habido ninguna ilegalidad. Han presentado la dimisión 5 personas, por lo que no me parece que sea para magnificar nada. Si él cree que hemos hecho una ilegalidad, que vaya a los tribunales. Me preocupa que acabe el tema en los tribunales porque no quiero que esté el nombre de Osasuna esté allí. Si entienden que era el camino. La primera duda que tengo es a quien demandan".