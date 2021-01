El Gobierno responsabiliza del viaje del Real Madrid al piloto

madrid – El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se refirió ayer a la polémica generada por el despegue del avión del Real Madrid rumbo a Pamplona el viernes para jugar contra el Osasuna, a pesar del temporal, y dijo que el aeropuerto de Barajas no estaba cerrado y que la decisión fue del piloto, que entendió que se daban las condiciones de seguridad para volar.

Al ser preguntado en conferencia de prensa por qué sí pudo volar el avión que trasladó al Real Madrid a Pamplona, Ábalos dijo que cuando el aparato despegó el aeropuerto de Barajas no estaba cerrado, sino "con muchos problemas operativos" por la nevada y fue una decisión del piloto que consideró que la maniobra era segura. "El avión salió en el momento de transición entre la suspensión definitiva de vuelos", explicó.

Según el ministro, fue el último vuelo que operó en Barajas, cuando se estaba decidiendo el cierre de las instalaciones, porque "el piloto, que es el que tiene la capacidad de decisión, entendió que se daban las condiciones de seguridad".

La plantilla del Real Madrid se mostró quejosa por haber permanecido esperando en el aeropuerto cuatro horas y, en general, por jugar en estas condiciones. "Desde la Liga es un poco lamentable lo que nos han hecho, también al Rayo Vallecano y a otros equipos, creo que el temporal se sabía hace tiempo que iba a pasar. No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y la Liga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar", afirmó al término del partido del sábado el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

El aeropuerto de Barajas fue recuperando duranta la jornada de ayer parte de su normalidad, aunque continuaban algunas dificultades de acceso para los usuarios y también par el tráfico aéreo.

agradecimiento del alcalde El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, agradeció al Real Madrid su ayuda ante el temporal. "El Real Madrid puso a disposición del Ayuntamiento la maquinaria que está trabajando en la reforma del Santiago Bernabéu, por lo que les agradecemos el gesto".

