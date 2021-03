Osasuna regresa a los entrenamientos en la semana del descanso de la Liga

La plantilla de Osasuna se ha entrenado esta mañana en Tajonar en la primera sesión de una semana de transición, ya que el descanso de la Liga dará paso a los dos meses finales de competición prácticamente sin pausa. Los rojillos afrontan este parón de la competición con 30 puntos en el casillero, a siete del descenso -un colchón interesante- y con la obligación de sumar diez puntos en diez encuentros para que salgan las cuentas, más o menos, de la salvación.

Los jugadores se han entrenado por grupos, por un lado los hombres que fueron titulares o jugaron más minutos ante el Huesca, y por otro los que no lo hicieron. En la sesión matinal en Tajonar no estuvieron Jon Moncayola ni Ante Budimir, que ya se encuentran con las selecciones sub 21 española y absoluta croata para afrontar sus partidos durante los próximos días. Además de estos dos tampoco saltaron a los campos de Tajonar Sergio Herrera -cumpliendo su periodo de confinamiento tras contacto directo con un positivo en covid en su ámbito familia-, Juan Cruz y Jony -estos dos últimos jugaron ante el Huesca-, ni tampoco los lesionados Rubén Martínez, Facundo Roncaglia e Íñigo Pérez.

Jugaron un partidillo final Juan Pérez, Iñaki Álvarez -los dos porteros-, Unai García, Chimy Ávila, Javi Martínez, Manu Sánchez, Oier, Enric Gallego, Roberto Torres, Adrián y Ramalho.

La plantilla de Osasuna se vuelve a ejercitar mañana por la mañana en estos días atípicos en cuanto a actividad. El plato fuerte de esta semana sin competición es el amistoso que se jugará el jueves en las instalaciones deportivas de Atxabalpe frente al Eibar (11.00). Un día para probar a los jugadores con menos minutos durante la temporada y, en el caso particular del Chimy Ávila, un cita de interés para verificar cómo está su recuperación en un encuentro.