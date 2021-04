Arrasate: "Para tener opciones de ganar, tenemos que hacer un partido perfecto"

Osasuna visita mañana sábado a partir de las 21.00 horas al Real Madrid en Valdebebas, un encuentro en el que, como ha señalado Jagoba Arrasate, entrenador del conjunto navarro, su equipo tendrá que jugar a un gran nivel para optar a un resultado positivo. "Para tener opciones de ganar, tenemos que hacer un partido perfecto", ha destacado el técnico en una comparecencia de prensa telemática previa al choque.

Arrasate, que ha justificado la ausencia de Calleri en la convocatoria por unas "molestias lumbares", ha indicado que espera a un gran Real Madrid, pese a las bajas que acumula el conjunto blanco, pese al desgaste del partido de ida de las semifinales de la Champions que disputó el pasado martes contra el Chelsea (1-1) y pese a que el próximo miércoles se jugará el pase a la final contra el cuadro londinense en Stamford Bridge: "Nosotros venimos de una semana limpia en la que hemos podido trabajar bien y llegamos al partido en un buen momento, pero enfrente vamos a tener un rival que no sé qué va hacer, pero que se juega muchísimo porque está peleando por el título de Liga. Así que estoy convencido de que su entrenador va a sacar un once buenísimo porque dispone de una gran plantilla".

El preparador de Osasuna ha recalcado que "pensamos que tenemos opciones porque, si no, no iríamos", aunque ha destacado que el partido contra el Real Madrid va a tener "una complejidad máxima". No obstante, ha puntualizado que Osasuna "ha demostrado que, cuando está bien, puede hacer frente a cualquiera", como ya lo hizo en la primera vuelta ante el Real Madrid, contra el que empató sin goles en El Sadar.

Con la salvación virtual en el bolsillo y pendiente solo de que se convierta en matemática, algo que podría producirse mañana sábado en caso de triunfo en Valdebebas y dependiendo también de los resultados de otros partidos, Arrasate ha querido enfatizar que "quedan cinco jornadas por delante y todavía nos quedan muchas cosas por hacer y por decir". Además, ha dicho que, "cuando te enfrentas al Real Madrid, se maginifica todo, por lo que el partido tiene muchos alicientes, como confirmar nuestra gran segunda vuelta".

Para terminar, y volviendo a su alocución inicial, el técnico de Osasuna ha incidido en que, "para sacar un buen resultado de Valdebebas, hay que estar muy bien en el aspecto defensivo, pero también acertar cuando lleguemos arriba. Es decir, tenemos que hacer un partido casi perfecto".