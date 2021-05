Toca cambiar

Las cuentas de la salvación casi son anecdóticas, porque este es un hecho inevitable, y deben quedar apartadas en lo que queda de campeonato porque Osasuna, con su grandísima segunda vuelta está metido en la exigente pelea por quedar lo más arriba posible, reto para el que partidos como el de esta noche tienen su miga. El equipo de Arrasate tiene por delante un derbi ante el Athletic con esa carga de rivalidad que le echa leña al fuego, al margen de la tormenta permanente que rodea a los dos clubes por la intromisión del club vizcaíno en la cantera rojilla y la exhibición de su músculo económico para fichar casi sin mirar el coste. Músculo de cantera contra músculo de billetera.

Pero en lo deportivo, Osasuna llega a San Mamés después de dos derrotas consecutivas en dos partidos fuera de casa ante Celta y Real Madrid y ello obliga a cambiar el paso. Las cosas se siguen haciendo bien –frente al Real Madrid por ejemplo se cayó en los últimos quince minutos– y rematar la temporada en trayectoria ascendente se presenta como un estímulo.

Arrasate cuenta para hoy con la importante baja de Oier y la ausencia del capitán no es cosa cualquiera porque cuando hay rivalidad de por medio los futbolistas de nervio y capacidad para incrementar la intensidad del grupo no sobran. Calleri y Manu Sánchez se lo pierden por lesión, pero por contra retorna Íñigo Pérez, centrocampista comprometido y con una evidente capacidad para leer los partidos. El técnico cuenta con gente de sobra para plantear de nuevo una revolución total o exhibir, al mismo tiempo, algunas de las perlas de la cantera que gustan por allí, con protagonismo especial para Moncayola y también parte de reclamo para Javi Martínez. La alineación, como siempre, seguro que guarda sorpresas.

Este Athletic es un equipo sorprendente, para lo bueno y para lo malo, pero siempre ofrece un alto nivel de competitividad. Marcelino ya ha avisado que quiere seguir probando a nuevos jugadores. Aire fresco para un derbi con focos encendidos sobre algunos y en calma clasificatoria.

la cifra

5

puntos de diferencia

Osasuna y Athletic se llevan cinco puntos, 45 tienen los vizcaínos por 40 los rojillos.

los datos

Calleri tampoco. Osasuna no ha recuperado a Calleri para este encuentro. El argentino lleva sin jugar desde el partido contra el Valencia (3-1), el 21 de abril. También son bajas para esta noche el sancionado Oier, además de Manu Sánchez y el meta Rubén, que lleva lesionado desde el 31 de diciembre pasado.

Íñigo Pérez vuelve. El centrocampista, ausente desde febrero, ha vuelto a una convocatoria.Salvados sin empezar. Los resultados favorables de varios equipos de la zona baja pueden hacer que Osasuna salga a jugar a San Mamés con la salvación matemática consumada.

Hoy decide la lista. Marcelino dará a conocer hoy la convocatoria de jugadores.

calendario

Los partidos que quedan

Sáb. 8 (21.00). Liga 35ª: Athletic-Osasuna

Martes 11 (19.00). Liga 36ª: Osasuna-Cádiz

Día 16. Liga 37ª: Atlético-Osasuna

Día 23. Liga 38ª: Osasuna-Real Sociedad

marcelino

no habla de

jon moncayola

El rival. El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, alertó de un Osasuna "capaz de levantarse" tras "una primera vuelta complicada" y al que espera "muy intenso". "Es un equipo intenso, que va a presión alta con asiduidad y hace ataques rápidos en los que llega con mucha gente al área. Es un equipo alegre y dinámico", resumió su visión del conjunto rojillo. Marcelino, por otro lado, aseguró que aún ni le "preocupa" ni le "ocupa" "la planificación de la próxima temporada" y no quiso entrar en si ha pedido o no al club el fichaje de jugadores como Javi Martínez, que no seguirá en el Bayern de Múnich, o el joven de Osasuna Jon Moncayola. "Nuestra obligación es lograr el máximo rendimiento de los jugadores de la plantilla. Luego hay una dirección deportiva y una dirección económica. No es de nuestra incumbencia pedir o no pedir. Ni me preocupa ni me ocupa esa circunstancia", aseguró. Marcelino, que afirmó que no pueden masacrarse con lo sucedido en las finales perdidas, se volvió a reafirmar en que le "gusta ser prudente" cuando valora a los jóvenes y en que no hay que "ensalzar a un futbolista porque juegue un partido bueno", a pesar de las buenas actuaciones que están teniendo en las últimas jornadas futbolistas como Asier Villalibre, Jon Morcillo y Oihan Sancet.