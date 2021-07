El Atlético de Madrid pregunta por Sergio Herrera y Osasuna se remite a la cláusula

El Atlético de Madrid ha llamado a Osasuna a preguntar el precio de Sergio Herrera, tal y como ha informado el diario AS y ha podido confirmar este periódico. La contestación del club rojillo ha sido clara y se han remitido a la cláusula de rescisión del portero, algo que no está al alcance de los rojiblancos, con problemas con el límite salarial como todos los grandes.

Verano tranquilo en las oficinas de Osasuna tras haber realizado la mayoría de las gestiones del mercado de fichajes con tiempo de antelación. Pero eso no impide que los rojillos sigan recibiendo llamadas por sus jugadores más interesantes. La última ha sido la del Atlético de Madrid, que ha pedido precio por Sergio Herrera. El Atlético busca portero suplente tras la petición de Ivo Grbic de salir cedido.

En Osasuna, sin necesidad imperiosa por vender, tienen claro que no quieren desprenderse del portero, por lo que se han remitido a la cláusula de rescisión (11.5 millones). En las oficinas del club rojillo no creen que el asunto tenga mucho recorrido, ya que los rojiblancos no están en disposición ni de acercarse a esa cifra.

De hecho el club rojiblanco ha tanteado la opción de colocar en la operación a algunos jugadores suyos. La entidad rojilla, que en su día tenía a Manu Sánchez como principal objetivo pero que ya se decidió por Cote, han sido tajantes y han rechazado esa opción.

Además, en Osasuna están tranquilos ya que Herrera es un jugador muy comprometido con el proyecto que no ha oído ninguno de los cantos de sirena que le han llegado este verano.